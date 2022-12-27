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MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

27.12.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal medyadan "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor" mesajını paylaştı.

"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Paylaşımının devamında MSB şunları ifade etti:

"Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."


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