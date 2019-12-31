MSB, 2019'daki faaliyetlerin anlatıldığı bir video yayınladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık." ifadesini kullandı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda Akar, Bakanlığın 2019'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Akar, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK varlığını sonlandırmak, halkın ve hudutların güvenliğini sağlamak, burada bir barış koridoru kurarak Suriyeli vatandaşların evlerine güvenle dönüşlerini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nın icra edildiğini hatırlattı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde ise huzur ve güvenliğin sağlanması için çalıştıklarını aktaran Akar, İdlib'deki yeni insanlık dramını önlemek için de her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Bakan Akar, yurt içi operasyonlar ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı ile Türkiye'nin hudutlarının ve halkın güvenliğinin sağlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken Libya ile de bir mutabakat muhtırası imzaladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan Tatbikatı da dahil olmak üzere karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık."