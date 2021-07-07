MSB 2533 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı sonucu sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvurular 8 Temmuz tarihi itibariyle sona eriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesi ise kura yöntemi ile yapılacak. Kura çekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar arasından, asil adayların yanı sıra 4 katı aday da kura yöntemi ile yedek listesine alınacak. Peki MSB 2.533 işçi alımı kura çekimleri ne zaman yapılacak?

MSB 2 BİN 533 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacak.

Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle başvuruda bulunan kişilerin erişimine açacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Milli savunmaya karşı suçlar,

Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

Zimmet,

İrtikap,

Rüşvet,

Hırsızlık,

Dolandırıcılık,

Sahtecilik,

Güveni kötüye kullanma,

Hileli iflas,

İhaleye fesat karıştırma,

Edimin ifasına fesat karıştırma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.



