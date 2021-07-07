HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MSB 2533 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı sonucu sorgulama sayfası

MSB 2533 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı sonucu sorgulama sayfası

07.07.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 2 bin 533 personel alınacağını duyurdu. İlanda belirtilen rakamın 4 katına kadar işçi alımı yapacağını duyuran MSB’de, alımlar kura yolu ile yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) girmek isteyen adayların bekleyişi sürerken, kura çekimlerinin yapılacağı tarih de netleşti. Detaylar haberimizde…

MSB 2533 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı sonucu sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvurular 8 Temmuz tarihi itibariyle sona eriyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesi ise kura yöntemi ile yapılacak. Kura çekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar arasından, asil adayların yanı sıra 4 katı aday da kura yöntemi ile yedek listesine alınacak. Peki MSB 2.533 işçi alımı kura çekimleri ne zaman yapılacak?

MSB 2 BİN 533 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacak.

Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle başvuruda bulunan kişilerin erişimine açacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

msb

MSB BAŞVURU ŞARTLARI

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  • Milli savunmaya karşı suçlar,
  • Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  • Zimmet,
  • İrtikap,
  • Rüşvet,
  • Hırsızlık,
  • Dolandırıcılık,
  • Sahtecilik,
  • Güveni kötüye kullanma,
  • Hileli iflas,
  • İhaleye fesat karıştırma,
  • Edimin ifasına fesat karıştırma,
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.