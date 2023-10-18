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MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

18.10.2023 15:58 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Söz.Onb. Alican Güneş'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ayrıntılar birazdan...

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şehit Milli Savunma Bakanlığı

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