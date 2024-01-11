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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

11.01.2024 19:26 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit olduğu açıklandı. MSB'nin açıklamasında "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

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Bakan Yaşar Güler "Kahraman silah arkadaşımız 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." açıklamasını yaptı.


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