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MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

31.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit er için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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