MSB açıkladı: 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka birimde görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından İstanbul'da yaşanan helikopter kazasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) İstanbul'da yaşanan helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir."

Kaynak: DHA

