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  4. MSB açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

26.06.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB açıkladı! Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

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Açıklamada, "AK-47 piyade tüfeği, 36 el bombası, 3 A/T RPG mühimmatı, 2 A/P RPG mühimmatı, 100 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 2 bin 100 adet 14.7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1500 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 bin adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 15 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, Doçka makineli tüfek namlusu, PKMS makineli tüfek namlusu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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(DHA)

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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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