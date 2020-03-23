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MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.

MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.


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