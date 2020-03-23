MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.

Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HkxMdt0F3c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020



