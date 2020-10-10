MSB'den Azerbaycan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/e7PIgqVsde — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020



