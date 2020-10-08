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MSB'den flaş açıklama: Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir" denildi.

MSB'den flaş açıklama: Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir.

Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!"


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