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MSB'den Fransa parlamentosundaki PKK/YPG skandalına sert tepki! "Terörle mücadelenin içini boşaltmaktadır"

28.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Fransa parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür” ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Fransa parlamentosundaki PKK/YPG skandalına sert tepki! "Terörle mücadelenin içini boşaltmaktadır"

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı çok sert tepki gösterdi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa msb

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