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  4. MSB duyurdu: 1 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 1 terörist teslim oldu

20.09.2024 11:01
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1 PKK'lı teröristin barınma alanından kaçıp Van'ın Başkale ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: 1 terörist teslim oldu

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk terörist msb
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