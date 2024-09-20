MSB duyurdu: 1 terörist teslim oldu

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu."

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.



Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu.… pic.twitter.com/NKnaTgMh4h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır