MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi;\n"Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesinde ke\u015fif ve g\u00f6zetleme vas\u0131talar\u0131yla tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 5 PKK'l\u0131 ter\u00f6rist, d\u00fczenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130D\u00fcnya genelinde koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 11 bini ge\u00e7ti\u0130stanbul trafi\u011finde tarihi g\u00fcnD\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k \u015fehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi