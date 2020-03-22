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  4. MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

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Anahtar Kelimeler:
MSB PKK terörist

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