MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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