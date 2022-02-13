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  4. MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

13.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

(DHA)

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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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