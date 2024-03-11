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  4. MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

11.03.2024 11:44
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getiridi." ifadelerine yer verildi.

msb

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist msb
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