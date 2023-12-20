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  4. MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 14 hedef imha edildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 14 hedef imha edildi

20.12.2023 21:03 | Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesine düzenlediği hava harekatlarına bir yenisini daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında, sorumlu düzeyde teröristlerin barındığı belirlenen 14 hedefin imha edildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 14 hedef imha edildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edildiği belirtildi.

MSB, "Bölücü cü terör örgütü tarafından kullanılan Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki 14 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vuruldu" açıklamasını yaptı.

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