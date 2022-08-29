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  4. MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha! 7 terörist…

MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha! 7 terörist…

29.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha! 7 terörist…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni bir son dakika haberi daha paylaşıldı. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"

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pkk Milli Savunma Bakanlığı msb
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