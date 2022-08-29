MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha! 7 terörist…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yeni bir son dakika haberi daha paylaşıldı. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"



