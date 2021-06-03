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  4. MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

03.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı

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