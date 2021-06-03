MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." açıklamasını yaptı.

Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok!



Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7oAY41QudA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021



