MSB duyurdu! Sınırda 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/r0ONoV8qc5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2021



