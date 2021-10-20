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  4. MSB duyurdu! Sınırda 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

MSB duyurdu! Sınırda 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

20.10.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

MSB duyurdu! Sınırda 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 1’inin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ
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