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MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

11.03.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2’si DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı Türkiye DEAŞ

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