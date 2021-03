MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından "Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi." açıklamasını yaptı.

Our border guards stationed in Mardin province have caught three people trying to cross into Turkey from Syria. Two individuals of the group handed over to the Mardin Provincial Gendarmerie Command were identified as DAESH members who engaged in armed activities. https://t.co/JS0PsbbW4E