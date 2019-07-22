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MSB: Güvenli bölge görüşmeleri askeri heyetler arasında sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 20:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Bakan Hulusi Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul ettiği bildirildi.

MSB: Güvenli bölge görüşmeleri askeri heyetler arasında sürecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Akar tarafından ABD'li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar James Jeffrey

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