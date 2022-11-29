HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

29.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılıyor. MSB personel alımı başvuruları bilindiği üzere 25 Kasım itibarıyla sona erdi. MSB bünyesinde görev almak isteyen adaylar, gözlerini MSB personel alımı başvuru sonuçlarına çevirdi. Peki MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

MSB personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından, başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı. MSB, 18 ilde 89 farklı meslekten personel alımı gerçekleştirecek. Şimdi ise sonuçlar, kura çekimi ve sınav tarihi merak ediliyor. Peki MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB personel alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB personel alımı başvuruları 21 Kasım'da başladı ve 25 Kasım'da sona erdi. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava girecek. Sınavda başarılı olanlar, uygun pozisyonlarda göreve başlayacak.

MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık tarihinde tamamlanacak. Başvuru sonuçlarının, bu tarihten evvel duyurulması bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

Ena az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

  3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

  5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

  6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

  7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

  8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

  9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

  10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

  11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

  12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden sonra yanmaya başladıDepremden sonra yanmaya başladı
Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!
Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…
Anahtar Kelimeler:
personel alımı msb

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi konuştu

İsyan ettirdi! Karnı parçalandı, patileri kesildi

İsyan ettirdi! Karnı parçalandı, patileri kesildi

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.