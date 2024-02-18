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  4. MSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler kaçmak zorunda kaldı

MSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler kaçmak zorunda kaldı

18.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerin, komandoların başarılı müdahalesi ile geri kaçtıklarını duyurdu. Bölgede yapılan aramada ise çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MSB: Sızma girişiminde bulunan teröristler kaçmak zorunda kaldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası" denildi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist
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