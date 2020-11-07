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  4. MSB:"MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi."

MSB:"MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

MSB:"MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi."

MSB:"MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı kapsamında; Deniz ve Hava unsurları arasında koordinasyon ve haberleşme usullerini geliştirmek maksadıyla, 1’inci Ana Jet Üs K.lığından 2 adet F-16 uçağı ile Deniz Hava Savunma Eğitimi (ADEX) icra edildi."

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