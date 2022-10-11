MSI BIOS tuşu nedir? MSI laptoplarda BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

BIOS sistemi dizüstü ya da masaüstü tüm bilgisayarların donanım bileşenlerini etkinleştirme, sistem saatini ya da tarihini değiştirme, ön yükleme sırasını değiştirme gibi tüm işlemler için kullanılır. Bilgisayarlara anakart yongası olarak yerleştirilmiştir. Bilgisayarların işlevselliği için katalizör görevini üstlenmiştir.

Farklı marka ve modellerde farklı tuşlar aracılığı ile BIOS menüsüne ulaşmak mümkündür. MSI için BIOS tuşları genelde delete ya da F2 tuşları olabilir. Hangi tuş ile BIOS'a ulaşılacağı bilinmiyorsa birkaç adım uygulanarak BIOS tuşunun hangisi olduğu anlaşılabilir.

MSI BIOS tuşu nedir?

MSI ürünlerinde boot menüsüne F11 tuşu aracılığı ile ulaşılabilir. Farklı modeller için farklı tuşlar kullanılarak BIOS menüsüne ulaşmak mümkün olur. MSI marka anakart ve masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar için BIOS menüsüne ulaşmanın yolu delete tuşudur.

Bir diğer seçenek olarak; Kapat menüsünde bulunan Yeniden Başlat Seçeneği tıklanırken Shift tuşuna basılı tutulur. Bu sayede UEFI BIOS içeren ön yükleme işlemi yeniden başlar.

Windows 8, Windows 8.1 işletim sistemlerinde BIOS menüsüne ulaşmak için birkaç adım uygulanır. Charms çubuğu açılır. Windows ve C tuşlarına basarak ayarlar simgesi tıklanır. Sağ alt bölümde olan PC ayarları değiştir seçeneği seçilir. Bu ayarlar içinde bulunan genel sekmesine ulaşılır. Buradan gelişmiş başlangıç başlığının altındaki Şimdi yeniden başlat tuşuna basılır.

MSI laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

MSI marka bir laptop için BIOS'a ulaşma kısayol tuşu bilinmiyor olabilir. Bu gibi durumlarda BIOS menüsüne ulaşan kısayol tuşu, bir yöntem kullanılarak bulunabilir. Bu yöntem bilgisayar açılış sürecinde uygulanır.

Bilgisayar yeniden başlatıldığında ya da yeni açılırken markanın logosu ekranda görünmeden önce sağ tuşa basılmalıdır. Farklı modeller ve işletim sistemleri için farklı işlemler yapılır.

Bilgisayarın Ayarlar menüsünden Güncelleme ve Güvenlik seçeneğine tıklanır.

Buradaki Kurtarma ve Gelişmiş başlangıç seçimi altında bulunan Şimdi Yeniden Başlat butonu tıklanır.

Bu şekilde bilgisayar yeniden başlatıldığında önce ön yükleme seçenekleri görünür.

Açılan pencerede sorun giderme, gelişmiş seçenekler ve UEFI Firmware ayarlarına sırayla girilir.

Direkt olarak BIOS'a Windows 10'dan açılacak olan yeniden başlat seçeneği seçilir.



