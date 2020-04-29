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MSÜ ertelendi mi? MSÜ 2020 ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler sürdürülüyor ve ertelenen bazı sınavlar tarihleri yaklaşmaya başladı. Peki tekrar erteleme olacak mı? MSÜ ertelendi mi? MSÜ sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak?

MSÜ ertelendi mi? MSÜ 2020 ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan adaylar sokağa çıkma yasağı da olduğundan evlerinde sınava çalışıyorlar. Koronavirüs salgının durumu yapılacak sınavları da yakından ilgilendiriyor. Sınav tarihlerinde değişiklik olabileceğini düşünün öğrenciler örneğin MSÜ ertelendi mi, MSÜ ertelenecek mi sorularına cevap arıyorlar. İşte Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili son detaylar...

MSÜ ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM’nin güncel sınav takvimine göre MSÜ’nin tarihi 14 Haziran 2020. Yani hayır, henüz MSÜ'nün ertelenmesi yönünde bir karr alınmış değil.

MSÜ ERTELENECEK Mİ?

Bu tamamen koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve normalleşme sürecine ne zaman geçileceği ile ilgili. Bu konular da bilim kurulunun görüşleri dikkatle takip ediliyor.

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ, SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM henüz Milli Savunma Üniversitesi sınavı için sınav giriş kağıtları ve sınav yerlerini ilan etmedi. Sınav tarihinde yapılan değişiklikle sınav yerlerinin de açıklanmasının ötelenmesi bekleniyor çünkü ÖSYM sınav yerlerini sınav tarihinden 1 hafta öncesinde veya sınav haftasında yayımlıyor.

MSÜ SONUÇ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Savunma Üniversitesinin sınav tarihinin değişmesi sonuç tarihini de etkileyecek. ÖSYM’nin yeni takviminde MSÜ’nün sonuç tarihi henüz boş duruyor yani önümüzdeki günlerde yeni sonuç tarihinin de açıklaması bekleniyor.

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