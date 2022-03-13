MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına katılacak adaylar tarafından son gelişmeler takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre, MSÜ 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde gerçekleşecek. 2022 MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılmış olacak.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalırken, MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Fakat ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Daha önce gerçekleşen sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin de 17 Mart'ta açıklanması beklenmekte. Sınav giriş belgeleri "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması da zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeli. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler dışında ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. öğeler bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak ve Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar ise internetten yenisini edinebilecekler.

Adayların sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacak. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Ayrıca başvuru bilgilerini sisteme kaydeden fakat sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek.



