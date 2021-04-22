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MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonuç sorgulama sayfası!

22.04.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden 17 gün geçmesinin ardından artık sonuç tarihi için bekleyiş başladı. An itibari ile MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonuç sorgulama sayfası aşağıda!

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonuç sorgulama sayfası!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşti. Aynı gün soru ve cevaplar yayımlandı. Artık binerce üniversite adayı sonuçları bekliyor. MSÜ sınav sonuçları açıklandı!

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt olarak, sınav sonuçlarının 29 Nisan'da açıklanacağı bildirilirken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Birçok aday, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021 hakkında araştırmaya koyuldu. Ayrıca MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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