MSÜ sınav sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonuç sorgulama sayfası!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan tarihinde gerçekleşti. Aynı gün soru ve cevaplar yayımlandı. Artık binerce üniversite adayı sonuçları bekliyor. MSÜ sınav sonuçları açıklandı!

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt olarak, sınav sonuçlarının 29 Nisan'da açıklanacağı bildirilirken, adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Birçok aday, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı 2021 hakkında araştırmaya koyuldu. Ayrıca MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı da adayların merak ettiği konular arasında yerini aldı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MSÜ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.