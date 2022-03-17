HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSÜ sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

17.03.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav yerleri binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'na girecek adaylar, MSÜ sınav yerlerini sorgulamaya başladı. MSÜ sınavı, Milli Savunma Üniversitesi hayalleri olan gençlerin geçmesi gereken bir koşuldur. Adaylar 2022 MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İşte detaylar!

MSÜ sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak haberi bekliyor. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek MSÜ sınavı şu sıralar gündemde yer alıyor. MSÜ sınavına giren adaylar sorumlu oldukları alanlardan sorular ile karşılaşacak. Daha sonra adayların elde ettikleri puanlara göre Milli Savunma Üniversitesi’ne girip giremeyecekleri belli olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 2022 MSÜ sınavına dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

MSÜ SINAV SORU DAĞILIMI NASIL?

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER
Tarih: (5 Soru )
Coğrafya: (5 Soru )
Felsefe: (5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ
Fizik: (7 Soru )
Kimya: (7 Soru)
Biyoloji: (6 Soru)

2022 MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrenci 2022 MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulamaya başladı. MSÜ sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri AİS üzerinden yapılıyor. ÖSYM AİS’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giren adaylar giriş belgelerini sınav yerleri açıklandıktan sonra sorgulayabilecekler.

ÖSYM sınav yerlerini henüz açıklamadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 1 hafta kala yayınlanıyor. 2022’nin 27 Mart’ta yapılacak olan MSÜ sınav belgeleri erişime açıldı.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 2022 giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. MSÜ sınav giriş belgeleri için gözler 17 Mart'a çevrilmişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek MSÜ sınav yerlerinin erişime açıldığını bildirdi.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek?Bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek?
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastayı daha...

Yoğun bakımdaki şakalaşma faciayla bitmişti! 5 hastayı daha...

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.