MSÜ sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak haberi bekliyor. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek MSÜ sınavı şu sıralar gündemde yer alıyor. MSÜ sınavına giren adaylar sorumlu oldukları alanlardan sorular ile karşılaşacak. Daha sonra adayların elde ettikleri puanlara göre Milli Savunma Üniversitesi’ne girip giremeyecekleri belli olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 2022 MSÜ sınavına dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

MSÜ SINAV SORU DAĞILIMI NASIL?

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER

Tarih: (5 Soru )

Coğrafya: (5 Soru )

Felsefe: (5 Soru )

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ

Fizik: (7 Soru )

Kimya: (7 Soru)

Biyoloji: (6 Soru)

2022 MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrenci 2022 MSÜ sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı sorgulamaya başladı. MSÜ sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri AİS üzerinden yapılıyor. ÖSYM AİS’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giren adaylar giriş belgelerini sınav yerleri açıklandıktan sonra sorgulayabilecekler.

ÖSYM sınav yerlerini henüz açıklamadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 1 hafta kala yayınlanıyor. 2022’nin 27 Mart’ta yapılacak olan MSÜ sınav belgeleri erişime açıldı.

2022 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği 2022 giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. MSÜ sınav giriş belgeleri için gözler 17 Mart'a çevrilmişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek MSÜ sınav yerlerinin erişime açıldığını bildirdi.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

