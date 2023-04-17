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MSÜ SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihini duyurdu

17.04.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Nisan'da gerçekleştirilen MSÜ sonuçları tüm adayların gündeminde. Bu kapsamda MSÜ SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonuçları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

MSÜ SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihini duyurdu

MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan'da gerçekleştirildi. Bu tarihten itibaren adaylar MSÜ SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak etmeye başladılar. Konu hakkında beklenen açıklama geldi ve ÖSYM sonuçlar için tarih verdi. İşte ÖSYM takvimi...

MSÜ SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç görüntüleme sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

MSÜ2

MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler dersleri ağırlık puanlarına göre öğrencilerin ilgili puan türünden elde ettikleri sonuçlar hesaplanacak. Örneğin sayısal puan hesaplanırken Türkçe %25, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %30 ve Sosyal Bilimler soruları %10 etkili olacak. Testlerin ağırlıklarına görselden ulaşabilirsiniz.

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. -

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

MSÜ1

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.

Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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