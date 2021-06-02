Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar için 4 Nisan’da gerçekleşen sınavın tercihleri tamamlandı. Adayların tercihlerini tamamlamasının ardından ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla beklenmeye başlandı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) konuya ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da Temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

Adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca, personeltemin.msb.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır.



