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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

02.06.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar, 4 Nisan’da ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise MSÜ adayları için 30 Nisan’da başlayan tercih dönemi 19 Mayıs tarihinde son buldu. MSÜ adaylarının tercihlerini tamamlamasının ardından ise gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) girmek isteyen adaylar için 4 Nisan’da gerçekleşen sınavın tercihleri tamamlandı. Adayların tercihlerini tamamlamasının ardından ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla beklenmeye başlandı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'nden (MSÜ) konuya ilişkin net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl da Temmuz ayının ikinci haftası sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

msü

Adayların ikinci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca, personeltemin.msb.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi
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