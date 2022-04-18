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MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden yapılır? ÖSYM MSÜ tercih ekranı!

18.04.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çok sayıda aday Mart ayında gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden yapılır? İşte ÖSYM MSÜ tercih ekranı ve konuya dair bilgiler...

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden yapılır? ÖSYM MSÜ tercih ekranı!

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? sorusunun yanıtı adaylar 27 Mart'ta yapılan ve sonuçları açıklanan sınavın ardından merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren kişiler MSÜ tercihleri nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nereden yapılır? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. ÖSYM MSÜ tercih ekranı ve detaylar haberimizde.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?


MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlayacak. MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

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MSÜ'ye bu yıl giriş yapan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında internet üzerinden tercihini yapamayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2022 MSÜ tercih tarihleri henüz duyurulmadı.

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ 2022 taban puanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2021 MSÜ TABAN PUANLARI

Geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde belirlenmişti:

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ERKEK ADAYLAR

Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

KADIN ADAYLAR

Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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