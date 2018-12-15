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Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısından atlayan Afgan uyruklu kadın, bir minibüsün üstüne düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sadece kolunun kırıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına çıkan Şerife K. (27) kendini aşağıya bıraktı. Bu sırada bodrum katındaki tekstil atölyesine ait araca kumaş yükleniyordu. Genç kadın, minibüsün üstüne düştü. Şerife K.'ya ilk müdahaleyi kumaş yükleyenler yaptı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kadının kolunun kırıldığı tespit edildi.

'40 SANİYE SONRA DÜŞTÜ'

Atölye sahibi Ahmet Parlak yaşanan olayı mucize olduğunu belirterek, "Yanımızda çalışan arkadaş, kumaş yüklemek için aracı kapı önüne park etti. Geldikten 40 saniye sonra kadın çatıdan düştür. Kadın düşer, düşmez 'ben atladım' demiş. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

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Çatıdan atlayan Şerife K.'nın komşusu ise psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu yüzden atlamış olabileceğini iddia etti. DHA


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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu mucize Afgan

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