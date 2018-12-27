HABER

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 22:30 | Son Güncelleme

Türkiye'deki ekonomik durumu eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekonomik bir darboğaz içerisindeyiz. Bundan çıkmak için mucize mahiyetinde atılımlara ihtiyaç var" dedi.

'Mucize' lazım dedi ve ekledi: Ekonomik darboğaz içindeyiz!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ESAM) düzenlediği etkinlikte, “Türkiye’nin geleceği, geleceğin Türkiye’si” başlıklı bir konuşma yaptı. Türkiye’nin içerinde bulunduğu duruma değinen Karamollaoğlu, “Ülkemizde ahlaki ve manevi yozlaşma zirveye çıktı. Eğitim bir keşmekeşe döndü. Arkadaşlar iktidar geldiklerinde akıllı tahta ve tablet projesiyle geldi. Batılılar da bunları icat etmelerine karşı çocukları bunlardan uzak tutmaya çalıştılar. Toplumsal kamplaşma var. Kamplaşma olursa herkes kendi tarafına çekebileceğini düşündü. Dışarıdan bir taarruz geldiğinde biz buna nasıl karşı koyacağız. Bu ciddi bir problem” dedi.

MUCİZE ATILIMLARA İHTİYAÇ VAR

Adalet ve ekonomiye de değinen Karamollaoğlu, “Adalet sisteminde de sıkıntılar var. Ekonomik bir darboğaz içerisindeyiz. Bundan çıkmak için mucize mahiyetinde atılımlara ihtiyaç var. Sınırlarımız bir duvarla örüldü. Bu isabetli bir adım. Türkiye’ye sadece o sınırla girilmiyor ki. Sınır ötemizde birtakım sıkıntılar var. Münbiç’e girmede de sebep bu. Dış politikalarımızda da çelişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeliErzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ekonomi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

İstanbul Havalimanı'na yeni taşınma tarihi belli oldu!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kara kış fena bastırdı! Okullar tatil edildi

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Kayıp Türk profesörden kahreden haber!

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.