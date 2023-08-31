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    4. Mucize yöntem! Duşakabin camlarındaki su lekelerini tek seferde çıkarıyor

    Mucize yöntem! Duşakabin camlarındaki su lekelerini tek seferde çıkarıyor

    31.08.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Duşakabinde kalan su ve sabun lekeleri bazen can sıkıcı olabiliyor. Duşakabin camlarındaki su lekelerinden kurtulmak için sağlığa zararlı kimyasal ürünler kullanmak yerine evde doğal ürünler ile etkili sonuçlar alabilirsiniz. İşte duşakabin lekelerini tek seferde çıkarmanın kolay yöntemi...

    Banyoda bulunan bazı alanları temizlemek zorlayıcı olabiliyor. Özellikle duşakabinin su lekelerini çıkarmak için çeşitli yöntemler deneniyor ama etkili sonuçlar alınamıyor. Ama doğru hamleler ile duşakabindeki su lekelerini çıkarmak ve pırıl pırıl olmasını sağlamak mümkün.

    Duşakabinin temizliğinde yoğun kimyasallar kullanmak duşakabinin bozulmasına, fayansların erimesine neden olabilir. Bu sebeple doğal ürünler tercih etmek daha mantıklı bir seçim olarak görülüyor.

    duşakabin leke

    KARBONAT VE SU ETKİLİ ÇÖZÜM

    Karbonat ve su karışımı, birçok uzmanın önerdiği, kirle savaşan bir temizlik karışımıdır. Karışım için ölçüler, ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak değişecektir. Başlangıç için yarım fincan karbonat kullanmayı deneyin, ardından kalın bir macun yapmak için gerektiği kadar su ekleyin. Aşındırıcı olmayan bir sünger kullanarak camı fırçalayın ve sirke ile durulayın.

    kabartma tozu ve su

    SPREY YERİNE OVMAYI TERCİH EDİN

    Kendiliğinden temizlediği iddia edilen sprey tipi temizleyicilere fazla güvenmeyin. Bazı temizleyiciler sadece sprey işlemi ile banyo duvarlarını duş kapılarını temizliyor gibi görünse de çoğunlukla temiz ya da ferah bir koku taşıdıklarından bu izlenim oluşur. Oysa yaptığı temizlik küveti ya da duş kabinini ovmanın yerini tutmayacaktır.

    ovalama

    MİKROFİBER BEZ KULLANIN

    Ev temizliği uzmanı Debra Johnson da dahil olmak üzere birçok kişi için mikrofiber bezler, su lekelerine ve birikintilerine karşı tercih edilen bir silahtır ve ulaşılması zor yerlere girme yetenekleri sevilir. Kapı kolları veya dar köşelerde mikrofiber bezi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzmanlar, her kullanımdan sonra bezleri iyice sıkarak ve haftada en az bir kez yıkayarak asılmasını tavsiye ediyor. Her kullanımdan sonra duşakabini silerseniz, duşu sık sık derinlemesine temizlemenize gerek kalmayacak ve cam ışıl ışıl parlayacaktır. Böylelikle su izi kalmasını da engelleyebilirsiniz.

    mikrofiber bez

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    karbonat su duşakabin

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