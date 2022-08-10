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Mucizevi maske tarifi! Yüzdeki tüyleri gideriyor, cilt lekelerini düzenliyor

10.08.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımında yüze verilen oldukça önem taşıyor. Daha sağlıklı ve bakımlı bir görünüm için cilt temizliğini ve bakımını aksatmamak gerekiyor. Yüzde çıkan istenmeyen tüyler ve cilt lekeleri can sıkıcı durumlara yol açabiliyor. Tüm bu sorunlar için doğal maske tarifleri bulunuyor.

Mucizevi maske tarifi! Yüzdeki tüyleri gideriyor, cilt lekelerini düzenliyor

Yüzün daha canlı ve güzel görünmesi için birçok bakım yöntemleri uygulanıyor. Bu bakım yöntemlerinin yanı sıra cilt problemlerinden uzaklaşmak için ilk olarak cilt temizliğini aksatmamak, bol su içmek, yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmek ve makyajla uyumamak gerekiyor. Yüzde çıkan sivilce lekeleri, kırışıklıklar ve istenmeyen tüyler rahatsız edici olabiliyor. Tüylerinizi ağda gibi yöntemlerle almak istemiyorsanız aşağıdaki maske tarifi yüzünüzdeki tüylerin kökünü zayıflatarak daha az çıkmasını sağlayacaktır.

Yapılışı

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Kabın içerisine 1 çay kaşığı mısır unu, silme 1 çay kaşığı kuru maya, bir tutam zerdeçalı ekleyerek karıştırın. Üzerine 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı limon suyu ve 4 çay kaşığı sütü ekleyerek karıştırın. Göz çevresi ve dudak çevresine getirmeden yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonra yüzünüze peeling yaparak maskeyi çıkartın. Ardından ılık su ile yıkayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra gül suyu kullanabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayın.

Dikkat: Bu maskeyi yüzünüze uygulamadan önce bileğinizin iç kısmına sürerek 10 dakika bekletip alerjik reaksiyon olup olmamasına bakınız. Hamile kadınlar ve cildin açık yara bulunanlar bu maskeyi uygulamamalıdır.

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maske cilt bakımı
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