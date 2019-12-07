Mudanya Belediyesi, Büyükşehir’in yüzme havuzunu kapattırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında Mudanya’ya kazandırılan ve bugüne kadar binlerce kişinin yararlandığı yüzme havuzu, Mudanya Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı dava sonucu kapanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasında 2010 yılında "Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı" yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu 2011 yılının Temmuz ayında hizmete açılmıştı.

Mudanyalılar mağdur edilmeyecek

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez dışında inşa ettiği ilk yarı olimpik ölçülerdeki yüzme havuzu olan tesiste 9 yıl boyunca Mudanyalılara hiçbir ticari beklenti olmaksızın yüksek standartlarda sportif amaçlı hizmet verildi. Bu kapsamda Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, dernek, kulüp ve vakıflarla yüzlerce proje hayata geçirilirken, bu projeler kapsamında bugüne kadar 10 bin 500 kişiye havuzda ücretsiz eğitimler verildi. Yüzme takımlarının altyapılarına profesyonel yüzücülerin yetiştirildiği yüzme havuzunda 250 genç yüzücü spor hayatına kazandırıldı. Mudanya Belediyesi’nin açtığı dava ile tahliyesine karar verilen bu yüksek standarttaki spor tesisinin, aynı kalitede ve standartta işletilebilmesi temennisi ile hukukun da verdiği karar doğrultusunda tesisin tahliyesine başlandı.

50 bin kişi yararlandı

Yıllarca sporseverlerin gözde mekanı olan ve genç sporcuları uluslararası spor arenasına hazırlayan tesisten açıldığı günden bu yana 14 yaş üstü 31 bin 195 kişi yararlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin yaz ve kış sporları kapsamında 06-14 yaş arasındaki 7 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi. Tüm bu rakamlar dikkate alındığında Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’ya kazandırdığı yüzme havuzundan yararlananların sayısı 50 bin kişiye ulaştı.

Tahliye işlemi başladı

Balon sistemi ile üzerinin de kapatılmasıyla Mudanyalılara 4 mevsim yüzme keyfi sunan ve bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişinin yararlandığı tesis, Mudanya Belediyesi tarafından 2016 yılında mahkemelik edildi. Mudanya Belediyesi, yerin kendilerine ait olduğunu belirterek, Eylül 2012- Kasım 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için 1 milyon 500 bin TL ecrimisil talebinde bulundu. Ecrimisil ihbarnamesinin iptali için Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa 1. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, Mart 2018 tarihli kararla “ecrimisil ihbarnamesinin iptaline" karar verildi.

Ecrimisil ihbarnamesinin idare mahkemesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Mudanya Belediye Başkanlığı bu kez, dava konusu taşınmazın maliki olduğunu belirterek, Büyükşehir aleyhine ‘müdahalenin men’i ile tahliyeye ve ecrimisil tazminatına hükmedilmesi talebi ile’ dava açtı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile ecrimisil tazminatı tutarı ilk olarak 1.056.048 TL olarak hesap edilse de Büyükşehir’in itirazları ile 394 bin 273 üzerinden hüküm verildi.

Mudanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24 Eylül 2019 tarihli kararı ile “Davanın kabulü ile Büyükşehir’in el atmasının önlenmesine ve taşınmazdan tahliyesine, ecrimisil talebinin kısmen kabul kısmen reddi ile 394.273,00 TL ecrimisil tazminatına” hükmedildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından karara karşı Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurulurken, yıllarca Mudanyalılara hizmet veren yüzme havuzunda tahliye işlemlerine de başlandı.

Öte yandan 10 Aralık 2019 tarihinde faaliyetine son verecek olan tesise üyelikleri bulunan sporseverler, detaylı bilgiyi ve üyeliklerinin iadeleriyle ilgili başvuruyu 716 22 50 numaralı telefondan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek yapabilirler.



