Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Gözyaşları içinde resti çekti: "Ölünceye kadar idare edecektim ama..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Necati Erçetin'in evine geri dönmesi için çağrıda bulunan Emine Hanım ayrılma kararı aldı. Müge Anlı'ya gözyaşları içerisinde eşinin 40 yıllık birikimlerini çarçur ettiğini söyleyen Fatma Hanım, İrfan Bey'in dün yaptığı açıklamaları anımsattı. İrfan Bey'in Necati Erçetin'i yalanladığını söyleyen Fatma Hanım buna rağmen eşinin onun tarafında olduğunu ve kendisi için ağır konuştuğunu belirtti. Müge Anlı, Fatma Hanım'ın gözyaşları içerisinde kalmasına içerledi.

MÜGE ANLI NE DİYECEĞİNİ ŞAŞIRDI!

Fatma hanım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adam ona 'deli' diyor. O, adama küs olmadığını söylüyor. Bana yayında 'Bu kanserli gebersin' demiş.

"BEN ONUN KAPISINDA KANSER OLDUM!"

Ben burada fark etmedim. İlk bağlandığında bunu söylemiş. Çok kanıma dokundu. Gece ağladım. Ben onun kapısında kanser oldum."

Müge Anlı yaşlı kadının gözyaşlarına dayanamayarak hastalıkların kavgalarda ağza alınmaması gerektiğini vurguladı.

AYRILIK KARARINI AĞLAYARAK DUYURDU: "BENİ SEVMİYOR, NEFRET EDİYORMUŞ!"

Emine hanım programa barışmak için geldiğini ama yaşananlar sebebiyle ayrılmak istediğini vurguladı.

Emine Hanım sözlerine "Ben ayrılmak istiyorum yeter. Ben hala örgü yapıp satıyorum. Tutumlu olalım istedim. Ama anlamıyor. Yine de gelseydi ölünceye kadar idare edecektim ben onu. Ama söyledikleri çok gücüme gitti. Beni sevmiyor, nefret ediyormuş." diyerek noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Necati Erçetin'in evine geri dönmesi için başvuran Emine Erçetin'in açıklamaları programa damga vurmuştu.

Necati Erçetin, eşinin baskılarına ve zorla iş yaptırmasına dayanamayıp gittiğini söylese de Emine Hanım kocasının "40 yıllık evliliklerinde elde ettikleri tüm birikimleri çarçur ettiğini" ifade etmişti.

İrfan Bey'in "Ben kesinlikle hacı ağabeyi tehdit etmedim. Bizim arkadaşlığımız vardı. Kahvede çay içerdik. Bize gelirdi. Annem, eşim ve çocuklarımla beraber kahvaltı yapar, onunla birlikte içerdik. Ben ona saygısızlık yapmadım. Ağabey mağdur durumda. Psikolojik bunalımlarda. Parayı ablasına vermiş. Durumu iyi değilmiş. 'Ben olmasaydım onların yuvası dağılacaktı' dedi." sözleri üzerine Emine Hanım eşinin, 8 bin doları 2 tane kaynak parası ve jenaratör alması için İrfan Bey'e verdiklerini iddia etmişti.

İrfan Bey ise Necati Erçetin'in yalan konuştuğunu ve söylediği birçok şeyde tutarsızlık olduğunu vurgulamış Necati Erçetin ise canlı yayına bağlanıp para verdiğini söylemişti

