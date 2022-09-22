HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Canlı yayına damga vuran sert sözler: "Evliliğimi düzeltmek sana düşmedi!"

Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Canlı yayına damga vuran sert sözler: "Evliliğimi düzeltmek sana düşmedi!"

22.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan, şiddetli geçimsizlik iddiaları nedeniyle evi terk ettiği söylenen eşinin geri dönmesini bekleyen Emine Erçetin, eşinin 40 yıllık birikimlerini arkadaşı İrfan beye verdiğini iddia etti. Emine hanım programda hakkını ararken Necati Erçetin'in yeğeni ise dayısının eşine nazire yaptığını söyledi. İşte Müge Anlı'ya damga vuran olayın ayrıntıları...

Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Canlı yayına damga vuran sert sözler: "Evliliğimi düzeltmek sana düşmedi!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Necati Erçetin'in evine geri dönmesi için başvuran Emine Erçetin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Necati Erçetin, eşinin baskılarına ve zorla iş yaptırmasına dayanamayıp gittiğini söylese de Emine Hanım kocasının "40 yıllık evliliklerinde elde ettikleri tüm birikimleri çarçur ettiğini" söyledi. İddialara konu olan İrfan Bey, Müge Anlı'ya katıldı. Müge Anlı, olayın açıklığa kavuşması için hem İrfan Bey'e hem de Emine Erçetin'e sorular yöneltti.

q1

İrfan Bey, kendini şu sözlerle savundu:

"Ben kesinlikle hacı ağabeyi tehdit etmedim. Bizim arkadaşlığımız vardı. Kahvede çay içerdik. Bize gelirdi. Annem, eşim ve çocuklarımla beraber kahvaltı yapar, onunla birlikte içerdik. Ben ona saygısızlık yapmadım. Ağabey mağdur durumda. Psikolojik bunalımlarda. Parayı ablasına vermiş. Durumu iyi değilmiş. 'Ben olmasaydım onların yuvası dağılacaktı' dedi."

q2

MÜGE ANLI'DAN İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSME KİLİT SORU: "İRFAN BEY, OLMAYAN ŞEYLERİ VARMIŞ GİBİ Mİ GÖSTERİYOR?"

Müge Anlı'nın "Olmayan şeyleri varmış gibi anlatma huyu var mı?" sorusu üzerine Emine Hanım eşinin, 8 bin doları 2 tane kaynak parası ve jenaratör alması için İrfan Bey'e verdiklerini iddia etti.

q3

İRFAN BEY, NECATİ ERÇETİN'İ ÇIKARI İÇİN KULLANDI MI?

Emine Hanım, İrfan Bey'e sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu korona oldu. Eşimi çağırıyor yanına. Gelini kızı var ama benim kocamı kullanıyor."

q4

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA GERGİNLİK

İrfan Bey ve yakınlarının açıklaması üzerine Emine Hanım sesini yükselterek "Evliliğimizi düzeltmek sana düşmedi, önce evini düzelt" ifadelerini kullandı.

"HACI AĞABEY YALAN KONUŞUYOR"

İrfan Bey, Necati Erçetin'in yalan konuştuğunu ve söylediği birçok şeyde tutarsızlık olduğunu ifade etti. Necati Erçetin ise canlı yayına bağlanıp para verdiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyaya video çekmek isterken buldu! Tam 2 bin yıllık, kayıtlarda yokSosyal medyaya video çekmek isterken buldu! Tam 2 bin yıllık, kayıtlarda yok
Büyükşen cinayeti sanığı: 'Helva hazır, yağ hazır, şeker ol'Büyükşen cinayeti sanığı: 'Helva hazır, yağ hazır, şeker ol'
Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Korkutan açıklama! 'Her an bir şey olabilir, ateşle oynuyoruz'

Ülkeyi terk etmek için her yolu deniyorlar! Sınıra yığıldılar

Ülkeyi terk etmek için her yolu deniyorlar! Sınıra yığıldılar

Açıklamayı Erdoğan yapacak! Gençler ucuza alacak

Açıklamayı Erdoğan yapacak! Gençler ucuza alacak

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

İlginizi Çekebilir

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde..

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kadınlara çağrı: 'Et yiyen erkeklere karşı seks grevi!'

Kadınlara çağrı: 'Et yiyen erkeklere karşı seks grevi!'

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.