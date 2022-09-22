Müge Anlı'da stüdyo karıştı! Canlı yayına damga vuran sert sözler: "Evliliğimi düzeltmek sana düşmedi!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına eşi Necati Erçetin'in evine geri dönmesi için başvuran Emine Erçetin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Necati Erçetin, eşinin baskılarına ve zorla iş yaptırmasına dayanamayıp gittiğini söylese de Emine Hanım kocasının "40 yıllık evliliklerinde elde ettikleri tüm birikimleri çarçur ettiğini" söyledi. İddialara konu olan İrfan Bey, Müge Anlı'ya katıldı. Müge Anlı, olayın açıklığa kavuşması için hem İrfan Bey'e hem de Emine Erçetin'e sorular yöneltti.

İrfan Bey, kendini şu sözlerle savundu:

"Ben kesinlikle hacı ağabeyi tehdit etmedim. Bizim arkadaşlığımız vardı. Kahvede çay içerdik. Bize gelirdi. Annem, eşim ve çocuklarımla beraber kahvaltı yapar, onunla birlikte içerdik. Ben ona saygısızlık yapmadım. Ağabey mağdur durumda. Psikolojik bunalımlarda. Parayı ablasına vermiş. Durumu iyi değilmiş. 'Ben olmasaydım onların yuvası dağılacaktı' dedi."

MÜGE ANLI'DAN İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSME KİLİT SORU: "İRFAN BEY, OLMAYAN ŞEYLERİ VARMIŞ GİBİ Mİ GÖSTERİYOR?"

Müge Anlı'nın "Olmayan şeyleri varmış gibi anlatma huyu var mı?" sorusu üzerine Emine Hanım eşinin, 8 bin doları 2 tane kaynak parası ve jenaratör alması için İrfan Bey'e verdiklerini iddia etti.

İRFAN BEY, NECATİ ERÇETİN'İ ÇIKARI İÇİN KULLANDI MI?

Emine Hanım, İrfan Bey'e sert çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu korona oldu. Eşimi çağırıyor yanına. Gelini kızı var ama benim kocamı kullanıyor."

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA GERGİNLİK

İrfan Bey ve yakınlarının açıklaması üzerine Emine Hanım sesini yükselterek "Evliliğimizi düzeltmek sana düşmedi, önce evini düzelt" ifadelerini kullandı.

"HACI AĞABEY YALAN KONUŞUYOR"

İrfan Bey, Necati Erçetin'in yalan konuştuğunu ve söylediği birçok şeyde tutarsızlık olduğunu ifade etti. Necati Erçetin ise canlı yayına bağlanıp para verdiğini söyledi.

