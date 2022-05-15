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Müge Anlı'da işlenen Muhammet Burhan olayı nedir? Muhammet Burhan'a ne oldu? Muhammet Burhan'ı kim öldürdü?

15.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da bir süredir 27 yaşında öldürülen çiftçi Muhammet Burhan'ın olayı işleniyor. Esrarengiz olayları çözen ve pek çok cinayeti çözüme kavuşturan Müge Anlı bu sefer Amasya'da meydana gelen Muhammet Burhan cinayetini çözmeye çalışıyor. İfadeler neticesinde ilk önce Burhan'ın karısı ve karısının sevgilisinden şüphelenildi. Olayın seyri değişmeye devam ediyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinin başından itibaren olanlar!

Müge Anlı'da işlenen Muhammet Burhan olayı nedir? Muhammet Burhan'a ne oldu? Muhammet Burhan'ı kim öldürdü?

Amasya'da cinayete kurban giden Muhammet Burhan olayı geçtiğimiz günden beri Müge Anlı'da işleniyor. Müge Anlı, tüm akrabaları tek tek dinleyip kimden şüphelendiklerini sordu. Tüm akrabalar iki isimden şüphelendiklerini ifade etti. Onlar da Muhammet Burhan'ın karısı ve karısının sevgilisi Selami oldu. Müge Anlı'da günlerdir bu olayın detayları üzerinde duruluyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilenler...

AMASYALI ÇİFTCİ MUHAMMET BURHAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Amasya'nın Alasur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi. Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü.

Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.

Müge Anlı'da işlenen Muhammet Burhan olayı nedir? Muhammet Burhan'a ne oldu? Muhammet Burhan'ı kim öldürdü?

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Bey, yapılan test sonrası üzerinde barut izlerine rastlandığı için tutuklandı. Cinayet günü için verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemiş. Ancak Aysel Hanım salça getirmediğini söylemiş. Bu nedenle Deniz Bey şüpheli olarak tutuklanmış. Ancak sonrasında Aysel Hanımın ifade değişikliği yapması ile Deniz Bey serbest bırakılmış. Esra Hanım ve eşi Deniz Bey de cinayetin şüphelilerinin Muhammet'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olabileceğini belirtilmişti.

KARISI SONRADAN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Son olarak da Muhammet Burhan'ın karısı polise verdiği ifadesini değiştireceğini Müge Anlı'ya söyledi. Görgü tanıkları cinayetin işlendiği saatlerde Selami'nin Muhammet Burhan ile olduğunu söylüyor. Cinayetten iki gün sonra da Fatma Burhan, sevgilisi Selami'nin yanında giderek cinayeti işleyip işlemediğini sorduğunu itiraf etti. Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan, daha önce şikayetçi olmadığı sevgilisi Selami'nin sorgulanmasını istediğini söyledi.

Müge Anlı'da işlenen Muhammet Burhan olayı nedir? Muhammet Burhan'a ne oldu? Muhammet Burhan'ı kim öldürdü?

"SELAMİ GÖRÜŞMEYİ KESTİĞİM İÇİN EŞİMİ ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR"

Fatma Burhan, eşinden hamile kaldığını Selami'ye söylediğini ve bu ilişkiye son vermek istediğini söyledi. Fatma Burhan, "Selami, görüşmeyi kestiğim için eşimi öldürdüğünü düşünüyorum." dedi. Olayla ilgili araştırma hala devam ediyor.

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