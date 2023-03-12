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Müge Anlı'da kayıp olarak aranıyordu! Yusuf Ferhat Avcı'nın inşaatta cansız bedeni bulundu

12.03.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan İstanbul'a yakınlarının yanına gelen ve kaybolan Yusuf Ferhat Avcı'dan günlerdir haber alınamıyordu. Yusuf Ferhat Avcı'nın ailesi, oğullarının bulunabilmesi için Müge Anlı'ya da başvurmuştu. 3 aydır kayıp olan Avcı'dan acı haber geldi. Avcı'nın cesedi İstanbul'da bir inşaatın bodrumunda bulundu. Dayı Nahit Avcı “Eski bir hastane inşaatının 3-4 kat altında suyun içerisinden çıkardık cesedini" dedi.

Müge Anlı'da kayıp olarak aranıyordu! Yusuf Ferhat Avcı'nın inşaatta cansız bedeni bulundu

Bursa'dan İstanbul'a gelen ve ortadan kaybolan Yusuf Ferhat Avcı'dan 3 aydır haber alınamıyordu. Aile, 28 yaşındaki çocuklarının bulunması için Müge Anlı'ya da başvurmuştu. İstanbul'da bir inşaatta erkek cesedi bulunduğuna dair ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemede cesedin Yusuf Ferhat Avcı'ya ait olduğu belirlendi. 3 aydır yeğenini aradığını dile getiren dayı Nahit Avcı "Çizmelerle suyun içerisine girip dolaştıktan sonra cesedi şişmiş ve çürümüş şekilde bulduk. Babasıyla birlikte girdik suya. Tespit ettikten sonra polisi aradık. Arama kayıtlarında 8-10 kişi var. Bu şahıslar yeğenimi 4 kat aşağıya atmışlar. Yüzü falan da kırılmıştı. Şahıslar hakkında savcılığa müracaatımızı yaptık” dedi.

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YUSUF FERHAT AVCI'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Küçükçekmece’de bir inşaatın bodrumunda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin, ailesi tarafından 3 aydır aranan 28 yaşındaki Yusuf Ferhat Avcı’ya ait olduğu belirlendi. Avcı'nın Bursa’dan İstanbul’a yakınlarının yanına geldiği ve burada kaybolduğu, hakkında kayıp başvurusunun bulunduğu belirtildi. Bir televizyon programına katılan ailenin, bipolar hastası olduğu belirtilen Yusuf'u aradıkları öğrenildi.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

"CESEDİ ŞİŞMİŞ VE ÇÜRÜMÜŞ ŞEKİLDE BULDUK"

3 aydır yeğenini aradığını dile getiren dayı Nahit Avcı, “Eski bir hastane inşaatının 3-4 kat altında suyun içerisinden çıkardık cesedini. Polisi aradık. Daha sonra cesedi Adli Tıp’a getirdik. 3 aydır arıyorduk. Bursa’da oturuyor. Buraya bilet almaya geldi. Daha sonra bir akrabanın yanına gidecekti. Küçükçekmece’de bir şahıs gasp etmiş. 'Ben sana yardımcı olup oraya götürürüm' diyor. Yeğenimi gasp edip telefonunu parasını alıp satıyorlar. Sonra orada inşaatın demirine atıp öldürüyorlar. Polise gittik. Özel arama ekibi çıkardılar. 3 aydan beri maalesef bulunamadı. Çizmelerle suyun içerisine girip dolaştıktan sonra cesedi şişmiş ve çürümüş şekilde bulduk. Babasıyla birlikte girdik suya. Tespit ettikten sonra polisi aradık. Arama kayıtlarında 8-10 kişi var. Bu şahıslar yeğenimi 4 kat aşağıya atmışlar. Yüzü falan da kırılmıştı. Şahıslar hakkında savcılığa müracaatımızı yaptık” dedi.

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"BU DÖRDÜNCÜ CESET"

Mahalle sakini Benek Hakgüder ise, “13 yıl önce burası park alanıydı. Daha sonra anlaşma sağlanamadığı için inşaat durduruldu. Burada bu tarz durumlar oluyordu. Bu dördüncü ceset. Bu ilk olay değil” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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