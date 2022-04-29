Müge Anlı'da Ramazan Bayramı öncesi iki ailenin yüreğine ateş düştü! 2 kardeş 2 genç kızı kaçırdı...

Kayıpları bulan, esrarengiz olayları çözüme kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, iki acılı ailenin yürek burkan bir olayına daha şahit oldu. 28 Nisan Perşembe günü Kolpar ailesi 15 yaşındaki kızlarının Ali Ersubay tarafından kaçırıldığı iddiası ile Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün ise yani 29 Nisan Cuma günü de 17 yaşındaki Meltem Çallı ismindeki genç kızın da aynı aile tarafından kaçırıldığı iddia edildi. İki aile Müge Anlı'ya çıkıp kızlarının bir an önce kendilerine verilmesini istedi.

2 KARDEŞ 2 GENÇ KIZI KAÇIRDI

15 yaşındaki Melisa Kolpar'ın 2 ay önce instagram üzerinden tanıştığı Ali Ersubay tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Kolpar ailesi Müge Anlı'nın 28 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümünde Ersubay ailesinin bir diğer oğlunun da 3 ay önce 17 yaşındaki Meltem Çallı isminde başka bir kızı kaçırdığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün de Meltem Çallı'nın ailesi katıldı. Çallı ailesi de kızlarının kendilerine verilmesini talep etti. Müge Anlı bu iki genç kızın aile ailenin fertleri tarafından kaçırılmasına çok sinirlendi. Müge Anlı, "Millet Mars'a gitmenin yollarını ararken, bunlar milletin kızlarını toplar gibi kaçırıyor" dedi.

İki acılı aile Ersubay ailesi ile irtibata geçip kızları geri getirmelerini istedi. Olaya el koyan Müge Anlı, kızları kaçırılan iki aileye yardım edeceğini dile getirdi. Olayla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer vereceğiz.

