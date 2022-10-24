Müge Anlı'da şaşkına çeviren zincirleme dolandırıcılık hikayesi! 'Yağ satarız bal satarız diyerek beni kandırdı'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan dolandırıcılık olayı herkesi şaşkına çevirdi. İddialara göre Mustafa İnce, tanıştığı kadınları 'Yağ satacağız çok para kazanacağız' diyerek kandırdı. Bu yalanla onlarca kadından para alan İnce, sırra kadem bastı. Canlı yayına katılan mağdurlardan Tuba Koçman, "Beni kendisine aşık etti. Yağ satarız bal satarız diyerek beni kandırdı" ifadelerini kullandı. İşte akılalmaz olayın detayları...
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