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Müge Anlı'da şaşkına çeviren zincirleme dolandırıcılık hikayesi! 'Yağ satarız bal satarız diyerek beni kandırdı'

24.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan dolandırıcılık olayı herkesi şaşkına çevirdi. İddialara göre Mustafa İnce, tanıştığı kadınları 'Yağ satacağız çok para kazanacağız' diyerek kandırdı. Bu yalanla onlarca kadından para alan İnce, sırra kadem bastı. Canlı yayına katılan mağdurlardan Tuba Koçman, "Beni kendisine aşık etti. Yağ satarız bal satarız diyerek beni kandırdı" ifadelerini kullandı. İşte akılalmaz olayın detayları...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren zincirleme dolandırıcılık hikayesi! 'Yağ satarız bal satarız diyerek beni kandırdı'
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Müge Anlı

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