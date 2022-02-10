Müge Anlı'da şoke eden büyü iddiaları! 'İç çamaşırını istediler'

Türkiye günlerdir Müge Anlı'nın programında ortaya atılan büyü iddialarına kilitlendi. Gönül Hoca lakaplı üfürükçü Gönül Taşan ve annesi hakkında şoke eden kısmet açma, yuva kurtarma, sihir bozma büyüsü iddiaları ile ilgili Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına telefon yağdı.

CANLI YAYINA ÇIKTI

'Kaçan muska' olarak hafızalara kazınan olayla ilgili adı geçen Gönül Taşan canlı yayına çıktı. Dini istismar ederek sayısız insanı dolandırdığı ileri sürülen Gönül Taşan'ın amcası canlı yayında, "Eşimi bunalıma sürüklediler canından oldu" sözleri ile şoke etti.

Peş peşe gelen telefonlarda ismini vermek istemeyen bir izleyicinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

"BUNLARIN BAŞI ŞEFİKA"

"Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Şefika bizi Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadına yönlendirdi. " dedi.

Aynı izleyici konuyla ilgili emniyete de ifade vermek için gönüllü olduğunu, bu insanların dini duyguları kullanarak herkesi sömürdüğünü ifade etti.

İddialara göğüs geremeyen Taşan stüdyoyu terk etti. Gönül Taşan'ın canlı yayını terk etmesi, ihbarların önünü kesemedi.



