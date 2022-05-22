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Müge Anlı daha fazla dayanamadı! Eğer salak değilsek...

22.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı bilindiği gibi bir süredir Amasya'da işlenen Muhammet Burhan cinayeti ile ilgileniyor. Muhammet Burhan cinayetinde tek şüpheli olarak görülen Selami Şen'in verdiği çarpıcı ifadeler herkesin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Verilen bu ifadeler karşısında Müge Anlı, daha fazla dayanamadı. İşte o detaylar!

Müge Anlı daha fazla dayanamadı! Eğer salak değilsek...

Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti işlenmeye devam ediliyor. Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki Muhammet Burhan'ı kimin öldürdüğü çözülmeye çalışılıyor. Muhammet Burhan'ın karısının sevgilisi Selami Şen olayda ismi geçen tek kişi konumunda yer alıyor. Şen'in verdiği ifadeler ise hem ekran başındakileri hem de Müge Anlı'nın sinirlerini tepesine çıkartıyor.
İşte Muhammet Burhan cinayetine dair merak edilen son gelişmeler...

MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, "Tutuklansın istiyorum" diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti!

Muhammet Burhan olayında çarpıcı ifadeler! Müge Anlı Muhammet Burhan infazında Savcıya seslendi!

"SEN DE SALAK DEĞİLSEN BİZ DE SALAK DEĞİLSEK"

Fatma Burhan ile bir dönem ilişki yaşayan Selami Şen'in Muhammet Burhan'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Şen'in jandarmaya olay günü ile ilgili çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Tanıklar Selami Şen'in olay gününden yarım saat önce cinayetin işlendiği yerde olduğunu söyledi. Selami Şen'e bahsi geçen seradan geçip geçmediği sorulduğunda bu soruya net bir cevap alınamadı. Bunun üzerine Müge Anlı, " Sen de salak değilsen biz de salak değilsek Ülker kardeşlerin serasını gördük öğrendik. İki tane sera var iki kardeşe ait. Sana diyorlar ki oradan geçtin mi? Birinin yanından geçtiysen diğerinin de yanından geçmişsindir" dedi.

Bunun üzerine ifadesinde de belirttiği gibi Selami Şen, sadece Hüseyin Ülker'in kardeşi olan Hamdi Ülker'in serasından geçtiğini söyledi. Olayın detayları pazartesi günü işlenmeye devam edecek.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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