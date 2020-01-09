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  4. Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

5 Haziran 2000 tarihinde Şişli’deki evinde vahşice öldürülen halen katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinin yeniden araştırılması gündeme geldi.

Müge Anlı gündeme taşıdı! 20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, 5 Haziran 2000 tarihinde Şişli’deki evinde vahşice öldürülen ve 19,5 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zaman aşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zaman aşımı sorununu dile getirdi.

Müge Anlı’yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. MHP Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinayetlerde zaman aşımı süresinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Bu gelişmeleri canlı yayında açıklayan Anlı, milletvekillerine teşekkür etti.

20 yıllık cinayet dosyası yeniden açılıyor

(İHA)

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