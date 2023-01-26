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Müge Anlı'ya damga vurmuştu! Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse Sinan’ı konuşturamaz

26.01.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Müge Anlı'ya konu olan kayıp kadın Arife Gökçe olayını konuşuyor. Olayla ilgili sır perdesi henüz aralanmış değil, kayıp kadını arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı. Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olarak bulunan Sinan Sardoğan ise bir çocuğa istismar iddiasıyla tutuklanmıştı. Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe çarpıcı iddialarda bulunarak, "Sinan’ı silahla çok korkutmuşlar. Türkiye değil, dünya gelse Sinan’ı konuşturamaz. Sadece Sinan’ı konuşturacak olan silah" dedi.

Müge Anlı'ya damga vurmuştu! Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse Sinan’ı konuşturamaz

Tokat'ta yaşayan Arife Gökçe sırra kadem bastı. 5 çocuk annesi kadından günlerdir haber alınamıyor. Müge Anlı'ya konu olan olayda baş şüpheli Sinan Sardoğan ise bir çocuğa cinsel istismardan tutuklandı. Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe'den çarpıcı iddialar geldi. "Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin" diyen Gökçe, "Türkiye değil Dünya gelse Sinan’ı konuşturamaz" dedi.

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"BUNUN CEZASI AĞIR OLACAK"

Türkiye'nin konuştuğu kayıp kadın olayı ile ilgili sır perdesi aralanamadı. 40 gün önce biranda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’den (64) yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı. Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe (73), adalete güvendiğini söyledi. Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, “Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan’ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder. Ama kendisi bilir ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum” dedi.

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"TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA GELSE SİNAN'I KONUŞTURAMAZ"

Gökçe, olayın şüphelisinin silahla korkutulmuş olduğunu ileri sürerek, "Sinan attığı mesajları inkar etmiyor. Ama öldürmeyle alakam yok diyor. Sinan’ı silahla çok korkutmuşlar. Türkiye değil, dünya gelse Sinan’ı konuşturamaz. Sadece Sinan’ı konuşturacak olan silah. Silahtan yılmış durumda. Suçladığı insanları görünce ben yapmadım diye konuşan birisi. Sinan saat 11.58’de eşime, 12.30-13.00 gibi beni arıyor. Saat 14.30 gibide jandarmayı arayarak ‘beni ararsanız, evdeyim’ diyerek şüpheleri üzerine çekti. Sinan burada bir gözetleyici olarak kullanıyor. ‘Suç Sinan’ın üzerinde kalır, bende bu arada kurtulurum’ böyle bir şey yok. Bende bunları inşallah öğreneceğim. O götüren insan bana hayatı nasıl zindan ettiyse bende peşindeyim. Sinan’ı korumaya geçenler şunu iyi bilsinler. Bu şahıs çocuklarıma bana, eşime ağza almayacak küfürlü mesajlar attı. Bu Sinan’ın mesajlarını bir okusunlar kabul ediyorlarsa ben davacı değilim. Herkesin eşi çoluğu çocuğu var. Bu şekil bu sözleri insanlar kabul ediyorsa insanlar bize öyle mesaj atsınlar” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Olay, Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Fikri Gökçe’nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri arama yaptı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile bölgede çalışma yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S., İstanbul’da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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