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Muğla'da bir kadının restoranda darp edildiği anlar kamerada! Saldırgan serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20), yanına gelen O.U. (33) tarafından darp edildi. Tekme- tokat dövülen Buse D.'nin şikayetçi olmasının ardından O.U. gözaltına alındı. O.U. serbest kalırken, olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 18 Ocak'ta Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte restoranda oturan Buse D., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen O.U. tarafından arandı. Telefonda, Buse D.'ye hakaretler yağdırdığı iddia edilen O.U., bir süre sonra Buse D.'nin bulunduğu restorana geldi. O.U., Buse D.'yi darp etti. İş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle saldırgan O.U. olay yerinden uzaklaştırıldı. Buse D.'nin şikayeti üzerine, O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınan O.U., daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Buse D.'nin ifadesinde O.U.'nun bilmediği bir nedenden dolayı kendisini aradığı, hakaretler ettiği ve daha sonra restorana gelerek darp ettiğini söylediği öğrenildi.

ŞİDDET KAMERADA

Olay restoranın güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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Görüntülerde, Buse D. restoranda otururken, O.U. içeriye giriyor ve koşarak Buse D.'ye tekme atıyor ve daha sonra ardı ardına Buse D.'ye tokat ve yumruk atıyor.
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O.U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği ve davasının görüleceği tarihin henüz belirlenmediği bildirildi. (DHA)

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