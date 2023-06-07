HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da feci olay! Turistlerin üzerine devrildi...

Muğla'da feci olay! Turistlerin üzerine devrildi...

07.06.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir şelaleye doğru yürüyüş halinde olan 10 kişilik turist grubunun üzerine ağaç devrildi. Yaşanan talihsiz olayda 1 Rus turist hayatını kaybederken, biri Türk biri İngiliz uyruklu 2 kişi yaralandı.

Muğla'da feci olay! Turistlerin üzerine devrildi...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir işletmenin içerisinde bulunan şelaleye ulaşmak isteyen 10 kişilik turist kafilesi 14.00 sularında talihsiz bir olay yaşadı. Yağmur sebebiyle yumuşamış toprakta ağaç turistlerin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Rus uyruklu Alla Medvedevo, İngiliz Emily Greavet ile Servet Çoban yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ...

Gruptaki diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Medvedevo, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüErdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü
Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!
Yeni kabine ilk kez toplandı! Bayram tatili ve asgari ücret açıklamasıYeni kabine ilk kez toplandı! Bayram tatili ve asgari ücret açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Muğla turist

En Çok Okunan Haberler

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

AK Parti'den asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam açıklaması

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...

Telefonda görüştüler! 'Türkiye hazır' deyip...

İlk kez anlattı! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na net mesaj

İlk kez anlattı! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na net mesaj

Eski Bakan canlı yayında duyurdu! Yeni bir parti kuruluyor

Eski Bakan canlı yayında duyurdu! Yeni bir parti kuruluyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.