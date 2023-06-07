Muğla'da feci olay! Turistlerin üzerine devrildi...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir işletmenin içerisinde bulunan şelaleye ulaşmak isteyen 10 kişilik turist kafilesi 14.00 sularında talihsiz bir olay yaşadı. Yağmur sebebiyle yumuşamış toprakta ağaç turistlerin üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan Rus uyruklu Alla Medvedevo, İngiliz Emily Greavet ile Servet Çoban yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ...

Gruptaki diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Medvedevo, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)

